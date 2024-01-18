AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Kahramanmaraş Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Kahramanmaraş KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kahramanmaraş Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Kahramanmaraş adayı Fırat Görgel oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Kahramanmaraş dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş Belediye başkan adayı Fırat Görgel olmuştur.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FIRAT GÖRGEL KİMDİR?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlamış, ardından 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kabul edilerek eğitim hayatına devam etmiştir.

Hukuk fakültesinden 2004 yılında mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Mezuniyetinin ardından 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda staj yapmış ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamlamıştır.

2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık pratiğine başlamış olan Görgel, aynı zamanda 2004 yılında AK Parti üyeliğiyle siyasi kariyerine adım atmıştır. 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, yönetim kurulu üyeliği ve yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır.

2010 yılında dikkat çeken bir döneme imza atan Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürmüştür. Mart 2014 tarihinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlenmiştir.