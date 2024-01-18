AK Parti İZMİR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti İZMİR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti İzmir adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti İzmir Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK İzmir KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti İzmir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ İZMİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Belediye başkan adayı Hamza Dağ olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMZA DAĞ KİMDİR?

İsmail Dağ, Türk siyasetçi ve 24. dönem İzmir Milletvekili olarak 2011 seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir. Ardından, 25., 26., ve 27. dönemlerde de tekrar seçilerek TBMM'de görevine devam etmiştir.

2014 yılı itibariyle İsmail Dağ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak partinin yönetiminde aktif rol almıştır. Parti içindeki bu görevi, siyasi stratejilerin belirlenmesi ve parti içi karar alma süreçlerine katılımını içermektedir.

Son olarak, 24 Mart 2021 tarihinden itibaren İsmail Dağ, AK Parti'nin Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu pozisyon, parti ile ilgili iletişim stratejilerini belirleme, medya ilişkilerini yönetme ve parti politikalarının tanıtımını yapma gibi önemli sorumlulukları içermektedir.