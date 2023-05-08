Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Av. Ramazan Arkan "Sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Ramazan Arkan seçim çalışmaları dolayısıyla Bağcılar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kararsız seçmeni ikna eden Arkan, Sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Av. Ramazan Arkan bugün seçim çalışmaları için Bağcılar esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Av. Ramazan Arkan seçim çalışmalarını sürdürürken sokakta iletişim kurduğu kararsız seçmenleri ise AK Parti'ye oy vermeleri için ikna etti. Milletvekili Adayı Arkan, "Bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Milletvekili Adayı Arkan esnaf ziyareti arasında sokakta karşılaştığı kararsız seçmenleri AK Partiye oy vermeleri için ikna etti ve diğer seçmenlerden ise oy desteği istedi. Arkan, ilk kez oy kullanacak genç seçmen ile bir konuşma gerçekleştirdi, "Avukat Ramazan Arkan ben, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak biz saha çalışmalarına başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi ve kararlılığını örnek alarak saha çalışmalarımıza başladık. Saha çalışmalarımızda kendimize şu ilkeyi bazı aldık, sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmamış yürek kalmayana kadar çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah'a çok şükür şu anda geldiğimiz durum, çok iyi bir durumdayız. Kararsız vatandaşlarımız vardı bunları ikna etmeye çalışıyoruz. Şuanda arkadaşım Ramazan, benim adaşım kararsız bir seçmenimizdi genç arkadaşım ilk defa oy kullanacak kendisi kararını verdi şuan kararsızdı onu ikna ettik. İstanbul mitingi çok güzeldi İstanbullu vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, bizi yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımızı, milletvekili adaylarımızı yalnız bırakmadılar. Bugün bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan, Allah başımızdan eksik etmesin. Biz ülkeye geldiğimizde Cumhurbaşkanımız devir aldığında 2001'de ülkemiz IMF batağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımızın sevgisi her zaman çok yüksek. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah 14 Mayıs'ta da en iyi şekilde kendisini destekleyip yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çoğunluğu sağlayıp meclisteki yerimizi alacağız" diye konuştu.