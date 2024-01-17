AK Parti İstanbul ilçe adayları belli oldu mu, açıklandı mı? AK Parti İstanbul ilçe adayları kimler oldu?

Ak Parti İstanbul ilçe adayları belli oldu mu? 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. Cumartesi günü açıklanacak olan liste ile ilgili kulislere ilk bilgiler sızmaya başladı. Peki, AK Parti İstanbul ilçe adayları kimler oldu? Detaylar!

AK PARTİ İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil.

ESENYURT'TA AHMET ARSLAN BOY GÖSTERECEK

Buna göre AK Parti'nin Esenyurt'ta Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de Aziz Yeniay, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç, Bakırköy'de ise Ali Talip Özdemir ile seçime girmesi bekleniyor.

AK Parti, megakentin 12 ilçesinde ise mevcut belediye başkanları ile devam etmeyi planlıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu ilçeler şöyle;

Fatih

Esenler

Tuzla

Sancaktepe

Pendik

Çekmeköy

Şile

Üsküdar

Bahçelievler

Güngören

Kağıthane

Sultangazi

Henüz karar verilemeyen ilçeler ise şöyle: