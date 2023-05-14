AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor
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- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor Hazırlıklar çerçevesinde balkon yıkandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı.
- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor
Hazırlıklar çerçevesinde balkon yıkandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında 81 ilde sabah 08.00'de oy verme işlemi başlamıştı. Oy verme işleminin bitmesine yarım saatten az bir süre kala, AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklar çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı.