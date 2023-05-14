AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, oyunu Başakşehir'de kullandı

İSTANBUL - Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oyunu Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oyunu Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Kabaktepe okula ailesi, İstanbul Milletvekili Adayı Halime Gökçe ve parti üyeleriyle birlikte geldi. Kabaktepe oy kullanmaya gelen vatandaşlar tarafının yoğun ilgiyle karşılandı. Osman Nuri Kabaktepe oy kullanmaya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun TOGG'una binerek kısa bir gezinti yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kabaktepe "Memleketimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın seçimindeyiz. İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren hareketlilik başladı. Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bende Başakşehir'de oyumu kullandım. En temel hakkımızı görevimizi yerine getirdik. Gayet güzel bir seçim ortamı var. İnşallah saat 17.00'den sonraki sayım süreçlerini de bu şekilde tamamlayacağız" dedi.