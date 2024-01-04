AK Parti İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı ile ilgili yanıt geldi

Ak Parti İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul adayının ne zaman açıklanacağını da söyledi. Peki AK Parti İstanbul adayı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerden birinin "İstanbul adayı sürpriz bir isim mi olacak?" şeklindeki sorusunu ustaca geçiştirmeyi bildi.

Erdoğan bu soruya, "Şimdi çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamaların A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki azminin ifadesi olacaktır" dedi.

ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erdoğan, "Ankara, adayını Ankara'ya mı bırakırsınız?" sorusu üzerine de "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erdoğan, seçim beyannamesini de Ankara'da yeni yapılan konferans salonunda 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirterek, "Bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız" diye konuştu.

"HEMEN HEMEN YARIYA YAKININI AÇIKLARIZ"

Erdoğan, "Pazar günü kaç il adayı açıklanır?" sorusuna, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verirken, "Sizin keyfinizi de çok iyi gördük" cümlesi üzerine de "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.