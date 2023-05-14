Ak Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşların bekleyişi sürüyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Sonuçları burada bekleyen vatandaşlar dualarla ve ellerinde bayraklarla beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Seçim sonuçlarını takip etmek için yüzlerce vatandaş AK Parti İl Başkanlığı önüne geldi. Bazı vatandaşların ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bayraklar ile beklerken bazılarının da ettikleri görüldü. Vatandaşlar kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını takip ederken bazı vatandaşlar da gelişmeleri cep telefonlarından takip ettiği dikkat çekti.