Ak Parti İl Başkanı "Türkiye Sana Emanet" reklam filmi paylaştı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesaplarından "Türkiye sana emanet" başlığı ile bir reklam filmi paylaştı.

İzleyicilerden tam not alan reklam filmi bir değeri, gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almak, emanet konularını öne çıkarıyor. Bu ana fikir ile Türkiye'nin 7'den 70'e tüm değerlerinin yansıtıldığı reklam filmi kısa sürede büyük beğeni topladı, tıklanma rekoru kırdı. Tarihi seçime günler kala hazırlanan reklam filmi ile birlikte 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğu anlatılıyor.

İzleyicilerden tam not alan filmde "emanet" konusu vurgulanıyor

Filmin sonunda ise 14 Mayıs seçimlerinin önemine tekrar vurgu yapılıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen "Türkiye sana emanet" mesajına yer veriliyor.