AK Parti IĞDIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti IĞDIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Iğdır adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Iğdır Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Iğdır KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Iğdır Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ IĞDIR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Iğdır adayı Ülkü Öcal oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Iğdır Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Iğdır Belediye başkan adayı Ülkü Öcal olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?

Ülkü Öcal, Türk belediyecilik alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir isimdir. Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İlgili kişi, belediyecilik kariyerine uzun yıllarını adamış ve sektörde edindiği bilgi birikimi ile tanınmış bir isimdir. Bu deneyimini, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak yürütmüş ve birçok projede aktif rol almıştır.

Eğitim alanındaki başarılarıyla da bilinen Öcal, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Öğrencilere bilgi ve deneyimini aktarma konusundaki başarısı, akademik camiada saygı görmesine neden olmuştur.

Politik arenada da etkili bir rol üstlenen Ülkü Öcal, AK Parti'den Iğdır Belediye Başkanlığı için aday adaylığına soyunmuştur. Bu doğrultuda, mevcut görevinden istifa ederek adaylık başvurusunu yapmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti tarafından Iğdır Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.