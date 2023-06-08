2024'te yapılacak yerel seçimler önce en çok merak edilen konular arasından İBB Başkan adaylarının kimler olacağı yer alıyor. AK Parti İBB Başkan adayı olarak kimi gösterecek? Peki AK Parti İBB Başkan adayı kim olacak? Yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı belli oldu mu?

Ak Parti İBB Başkan adayı kim olacak? 2024'te yapılacak yerel seçimler önce en çok merak edilen konular arasından İBB Başkan adaylarının kimler olacağı yer alıyor. AK Parti İBB Başkan adayı olarak kimi gösterecek? Peki AK Parti İBB Başkan adayı kim olacak? Yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı belli oldu mu? Detaylar...

AK PARTİ İBB BAŞKANI ADAYI KİM?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı, 2024 yerel seçimlerinde İBB başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Ancak son dönemde kulislerde, Kurum'un vekil olarak görevine devam edeceği, İBB başkanlığı içinse Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı konuşuluyor.

KURUM'UN ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

KULİSLERDE GÖKSU'NUN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ancak kulislerde Kurum'un vekil olarak TBMM'de bulunmaya devam edeceği, 2024 yerel seçimlerinde ise İBB başkanlığına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği iddia edildi. İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sıkı muhalefetle tanınan Göksu, aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor.