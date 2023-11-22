AK Parti İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kendisine soruların "AK Parti İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, AK Parti İBB adayı kim olacak? İşte Erdoğan'ın yanıtı...

Ak Parti İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kendisine soruların "Ak Parti İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, AK Parti İBB adayı kim olacak? İşte Erdoğan'ın yanıtı haberimizde...

AK PARTİ İBB ADAYI KİM OLACAK?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" diye soruldu. Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" dedi. "İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde cevap verdi.

"VAKTİ SAATİ GELİNCE DUYARSINIZ"

Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" diyerek yanıt verdi.

İBB SORUSU

"İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi, 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.