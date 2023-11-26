Seçimlere sayılı günler kala "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Yerlikaya mı Murat Kurum mu?" Sorusu gündeme geldi. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da hangi isimleri aday göstereceği merak konusu olurken, ilk ciddi adım bugün atıldı. Peki, AK PARTİ İBB adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

AK PARTİ İBB adayı kim olacak, belli oldu mu? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Yerlikaya mı Murat Kurum mu?

81 ilde gerçekleştirilen temayül yoklamasında 160 bin AK Parti üyesinin oy kullanması beklenirken, İstanbul için konuşulan isimlerin ikiye indiği ve yarışın AK Partili 2 isim arasında olduğu belirtiliyor. Peki, AK PARTİ İBB adayı kim olacak, belli oldu mu? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Yerlikaya mı Murat Kurum mu? Detaylar haberimizdedir…

AK PARTİ İBB ADAYI KİM OLACAK, BELLİ OLDU MU?

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 160 bin partilinin online oy kullanacağı seçim bugün yapılıyor. Temayül yoklaması tüm il ve ilçeler için yapılacak ama en çok merak edilen İstanbul adayları olacak. Duvar'da yer alan kulis bilgisine göre, İstanbul için son günlerde konuşulan isimler ikiye indi. Yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALI YERLİKAYA MI MURAT KURUM MU?

Yerlikaya'nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler, "İstanbul'u mutlaka almalıyız, diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul'u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim" diyor.

Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

"BİR HAZIRLIK YAPILDIĞI ORTADA"

Eski Bakan Murat Kurum'un aday olması gerektiğini savunanlar ise Kurum'un Karadenizli, genç ve icraatleri ile gelmiş bir siyasetçi olmasının avantajlarına dikkat çekiyor. Hatta Kurum'un İstanbul'da yaptığı çalışmalara dikkat çekenler, "Bakana git, çalış denilmiş, bir hazırlık yapıldığı ortada" diyor. Siyaset her zaman sürprizlere açık ancak bu iki ismin dışında birinin adaylığı şu anda 'sürpriz' olarak görülüyor. Adayın önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.