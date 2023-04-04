Ak Parti hangi ittifakta? Ak Parti Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Ak Parti hangi ittifakta oldu. Peki, Ak Parti hangi ittifakta?