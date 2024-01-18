AK Parti HAKKARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti HAKKARİ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti HAKKARİ adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti HAKKARİ Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAKKARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti HAKKARİ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ HAKKARİ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti HAKKARİ adayı İsmet Ölmez oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde HAKKARİ Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti HAKKARİ Belediye başkan adayı İsmet Ölmez olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMET ÖLMEZ KİMDİR?

İsmet Ölmez, AK Parti tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimi için Hakkari Belediye Başkan Adayı olarak göstermiştir.