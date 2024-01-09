AK Parti Gümüşhane adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Gümüşhane Belediye Başkan Adayının ismi araştırılıyor. Peki, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Gümüşhane Belediye Başkan adayları kimler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Gümüşhane Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Gümüşhane Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.
- İstanbul - Murat Kurum
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
- Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
- Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
- Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
- Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
- Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
- Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
- Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
- Ordu - Mehmet Hilmi Güler
Adayları açıklanan diğer iller:
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Edirne - Belgin İba
- Düzce - Faruk Özlü
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Bingöl - Erdal Arıkan
- Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Rize - Rahmi Metin
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
- Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen
46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
20 ADAY KULİSLERDEN SIZDI
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Aksaray : Evren Dinçer
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya