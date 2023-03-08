AK Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ne? AKP Grup toplantısı saat kaçta, canlı izleme linki var mı?

Gündemde yer alan deprem ve seçim konusu ile ilgili söylenecekler merak ediliyor. TBMM'de gerçekleşecek olan AK Parti grup toplantısı bugün yapılacak. Vatandaşlar ise AK Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ne? AKP Grup toplantısı saat kaçta, canlı izleme linki var mı? araması yapıyor. İşte detaylar...