AK Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ne? AKP Grup toplantısı saat kaçta, canlı izleme linki var mı?
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Gündemde yer alan deprem ve seçim konusu ile ilgili söylenecekler merak ediliyor. TBMM'de gerçekleşecek olan AK Parti grup toplantısı bugün yapılacak. Vatandaşlar ise AK Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ne? AKP Grup toplantısı saat kaçta, canlı izleme linki var mı? araması yapıyor. İşte detaylar...
Önceki gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanan Altılı Masa toplantının ardından uzun süredir beklenen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Ülkenin gündeminde yer alan seçim konusu ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyecekleri merak ediliyor. AK Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ne?
AK PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TBMM'de gerçekleşecek olan AK Parti grup toplantısı 8 Mart günü saat 11.45'te yapılacak.
AK PARTİ GRUP TOPLANTISI CANLI İZLE!
AK Parti grup toplantısı canlı izleme linki haberimizde yer alıyor.