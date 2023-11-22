AK PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN? AK Parti grup toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı konuşması izle!

Meclis'te yer alan partiler kendilerine ayrılan süre zarfında grup toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyorlar. Bu partilerden biri de iktidar partisi AK Parti. Peki, AK parti grup toplantısı ne zaman? AK Parti grup toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı konuşması izle! İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yapacağı AK Parti grup toplantısı merak ediliyor. Peki, AK parti grup toplantısı ne zaman? AK Parti grup toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı konuşması izle! İşte detaylar…

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 25 Ekim günü saat 11:45 te toplanan AK Parti grubunun bu ayki toplantı tarihi merak ediliyor. Bu ayki toplantının ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmemiş iken 29 Kasım Çarşamba günü gerçekleşebileceği düşünülüyor. Toplantı saati ise yine 11.45 olacağı konuşuluyor.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI CANLI İZLE

Meclis'te yer alan partilerin grup toplantıları TBMM TV'den canlı olarak yayınlanırken aynı zamanda partilerin sosyal medya hesaplarında açılan yayınlardan da takip edilebilmektedir.