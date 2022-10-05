AK Parti grup toplantısı CANLI izle! CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı yayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" diye davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hak ve özgürlükler'le ilgili yeni bir anayasa paketinin çalışmalarının detaylarını anlatacak. Peki, bugün 12.00'de başlayacak olan AK Parti grup toplantısı canlı yayın için AK Parti grup toplantısı canlı izle araştırması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı yayın izle!

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Ak Parti grup toplantısı canlı yayın! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" diye davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hak ve özgürlükler'le ilgili yeni bir anayasa paketinin çalışmalarının detaylarını anlatacak. Peki, bugün 12.00'de başlayacak olan AK Parti grup toplantısı canlı yayın için AK Parti grup toplantısı canlı izle araştırması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı yayın izle haberimizde...

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti grup toplantısını canlı izlemek için AK PARTİ GRUP TOPLANTISI CANLI YAYIN 'a tıklayınız.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

AK Parti grup toplantısı bugün saat 12.00'de başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA NE AÇIKLAYACAK?

T24'in haberine göre CHP'nin, başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü grup toplantısında 'hak ve özgürlükler'le ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü açıklayacağı belirtildi. Kaynaklar, anayasa paketinin yanı sıra bu başlıklarla ilgili yasa çalışmalarının da sürdürüldüğünü, bunlarla ilgili açıklama yapacak Erdoğan'ın, diğer partilerden de destek isteyeceğini ifade etti.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ile ilgili açıklamalarının hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti.

ALEVİLERE VE KÜRTLERE YÖNELİK HAKLAR DA YER ALACAK

Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında, hak ve özgürlüklerle ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü söyleyeceği belirtildi.

Kaynaklar, pakette Alevi ve Kürtler'le ilgili düzenlemelerin de yer alacağını, başörtüsü konusunda ise ayrıca bir düzenlemeye gerek olmadığı için bu konuda sadece temel hak ve özgürlük alanlarını güçlendirici adımlara yer verileceğini ifade etti.