Ak Parti Grup Başkanvekili kim oldu? Sorusu, bir süredir sosyal medya üzerinde merak edilmekte olan sorular arasında yer alarak arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyordu. Peki, Ak Parti Grup Başkanvekili kim oldu? AK Parti Meclis grubu belli oldu mu? AK Parti Meclis grubunda kimler var?

Ak Parti Grubu, TBMM'nin yeni çalışma döneminde görev yapacak olan Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerini seçti. Önceki dönemde Grup Başkanı olan İsmet Yılmaz'ın yerine Abdullah Güler seçildi. Peki, Ak Parti Grup Başkanvekili kim oldu? AK Parti Meclis grubu belli oldu mu? AK Parti Meclis grubunda kimler var?

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Yeni Grup Başkanvekilleri ise Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Buna göre Zengin ve Akbaşoğlu önceki dönemde olduğu gibi başkanvekilliği görevlerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak. Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.