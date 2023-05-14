AK Parti genel merkezi nerede? AK Parti genel merkez binası hangi il ve ilçede?

Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmalarını yaptığı AK Parti Genel Merkezi nerede merak ediliyor. Peki AK Parti genel merkezi nerede?

Ak Parti genel merkezi nerede? Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmalarını yaptığı AK Parti Genel Merkezi nerede merak ediliyor. Peki AK Parti genel merkezi nerede? İşte detaylar...

AK PARTİ GENEL MERKEZİ NEREDE?

AK Parti genel merkezi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır.

AK Parti Genel Merkezi'nin adresi şu şekildedir:

Söğütözü Caddesi No:6 Çankaya/ANKARA