AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Genel
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.
DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.