AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Genel
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Genel

Numan Kurtulmuş, Diyarbakır, AK Parti, Genel, Politika, Haberler

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