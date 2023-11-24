AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Anne ve baba olarak göstermediğimiz müsamahayı, öğretmenler bizim evlatlarımıza gösteriyor" Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Öğretmenler bu memleketin birlik ve beraberliğini temsil ediyor" Kayseri'de Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı 24...

Ak Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Anne ve baba olarak göstermediğimiz müsamahayı, öğretmenler bizim evlatlarımıza gösteriyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek :

"Öğretmenler bu memleketin birlik ve beraberliğini temsil ediyor"

Kayseri'de Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

KAYSERİ - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osman Ulubaş Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anne ve baba olarak göstermediğimiz müsamahayı, öğretmenler bizim evlatlarımıza gösteriyor" dedi.

Etkinlikler; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne konulan çelenkle başladı. Daha sonra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osman Ulubaş Fen Lisesi tarafından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Buradaki etkinliğe, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, protokol üyeleri, öğretmenler ve aileleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, öğretmenlik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu söyleyerek, "Hayat sürekli öğrenmekle geçiyor. Üniversiteyi bitiriyorsunuz farklı yerlere gidiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz değişik alanlarda çalışmaya başlıyorsunuz. Benim ticaret hayatımdaki ilk öğretmenim de kayınpederim Osman Ulubaş'tı. Ondan çok şey öğrendim. Siyaseti de bana öğreten oydu. Öğretmenlik zor bir meslek. 2017 doğumlu bir torunum var. 'Dede ders çalışalım' dedi. Onunla beraber ders çalışmaya başlıyoruz. Sabredebilmek, onun sorduğu sorulara cevap verebilmek çok zor bir hadise. Dün akşam aklıma geldi. 'Öğretmenlerin Allah yardımcısı olsun. Allah kolaylık versin' dedim. Bizim anne-baba olarak, dede-torun olarak onlara göstermediğimiz müsamahayı veya sabrı onlar bizim evlatlarımıza gösteriyor. Türkiye genelinde sınıf ortalaması 25-26, bu sayı Kayseri'de 24'müş. Biz Kayseri Lisesi'nde 81 kişilik sınıfta okumuştuk. Ancak bugün ortalama olarak 25 kişilik okul hayatını yaşayabilmek çok önemli bir nokta. Bugünlere geldiğimiz sürece inşallah eğitim seviyesinin daha iyi olacağı inancı var. Öğretmenlerimizin de bir insan olduğunu onların da insani davranışlar sergileyebileceğini, biz veliler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini, onlarında bir anne-baba gibi aynı reaksiyonu gösterebileceğini düşünmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Öğretmenlerimiz yıllar önce üniversite sınavlarına girerken, bir meslek seçiminde bulunmadılar. Bir hayat yolu tercihinde bulundular. Gayretle, fedakarlıkla geçecek bir ömür tercihinde bulundular. Mesleğe girdikleri andan itibaren artık 23-24 yaşında değillerdi. Hepimizin öğretmeni olan belki de en büyük yaşlarda hep onlardı. Bir öğretmenden terör örgütleri ne ister? Çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştiren bir öğretmenimizi öldürüp, bayrak direğine asmaya çalışacak kadar onları öğretmene kadar vahşileştirecek nedir? diye düşündüm. Sonra anladım ki bizlere millet olma bilincini veren nesilleri yetiştiren öğretmenler onların en büyük düşmanı. Sizlerden nefret ediyorlar. Çünkü siz bu memleketin birlik ve beraberliğini temsil ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, da "Aybüke öğretmenin şahsında Necmettin öğretmenizi, neşe öğretmenimiz gibi 200'ün üzerinde şehit olan öğretmenlerimizi bu güzel günde rahmetle anıyorum. Makamları cennet olsun. Allah bütün öğretmenlerimizin yolunu açık etsin. Allah yetiştirdiğini nesillerin faydalarını bu ülkeye daim eylesin" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öğretmenlere, 'Sizler bizi biz yapmaya vesile oluyorsunuz' diyerek "Kayseri'mizde rutin belediyeciliğin yanında, elbette eğitimi de olmazsa olmaz olarak görüp, eğitime destek bağlamında üzerimize ne düşüyorsa gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse büyükşehir belediyemiz olarak yaptığımızın sizlerde farkındasınız. Bizleri bizler yapan sizlersiniz. Her şeyden önce anne ve babamız bizi bir öğretmen olarak hayata hazırlamaya başlarken, sizlerin eline teslim ediyor. Sizlerde bizi biz yapmaya vesile oluyorsunuz" dedi.

Çocukların iyi insan olarak yetiştirilmesi konusunda en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Öğretmenlerimiz, çocuğun bedensel, zihinsel kimlik ve kişilik yapısının oluşmasında, aidiyet duygusunun oluşmasında ve hayata hazırlanmasında, iyi insan olarak yetiştirilme sürecinde en önemli görevi üstleniyor. Bir düşünür diyor ki; 'İyi nesiller, iyi öğretmeler aracılığıyla yetiştirilir.' Bizlerin şunu unutmaması lazım. Öğretmende bir insan. Onunda duyguları var. Öğretmeninde insan olarak iyi günü, kötü günü, öfkeli olduğu günleri var. Öğretmenlerinde aynı bizler gibi sosyal yaşantısı ve ailesi var."

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından şiir okunurken, stajyerliği kaldırılan öğretmenler de yemin etti. Programda öğrenciler tarafından müzik konseri ve tiyatro gösterisi de yapıldı. Programda ayrıca Vali Gökmen Çiçek'in lise öğretmenlerine ulaşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video da izletildi.