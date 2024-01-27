AK Parti Foça Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Foça adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Foça Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Foça adayı kim?

AK PARTİ FOÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Foça Belediye Başkan adayının MHP adayı Taner Acar olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Foça Belediye Başkan adayı MHP adayı Taner Acar olmuştur.

AK PARTİ FOÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Taner Acar MHP'nin merakla beklenen yeni Foça Belediye Başkan adayıdır.