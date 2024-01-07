AK Parti Eskişehir adayı belli oldu mu? AK Parti Eskişehir belediye başkanı adayı kim oldu? İşte açıklanan isim!

Ak Parti Eskişehir adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Peki, AK Parti Eskişehir adayı belli oldu mu? AK Parti Eskişehir belediye başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu. Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu. 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı.2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.