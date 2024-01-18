AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ DİYARBAKIR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı Mehmet Halis Bilden olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?

Mehmet Halis Bilden, 1968 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğan bir siyasetçi ve yöneticidir. Diyarbakır'ın tarihine köklü bir bağlılığı olan Bilden, çeşitli alanlardaki deneyimleri ile tanınır. İlköğrenimine Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Bilden, daha sonra Mimarlık eğitimi alarak bilgi ve birikimini artırmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise TOBB Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Mehmet Halis Bilden'in kariyeri, Diyarbakır'ın siyasi ve idari hayatında önemli görevleri üstlenmesiyle şekillenmiştir. Kamu hizmetine olan katkıları, şehrinin gelişimine ve yönetimine olan etkisi ile bilinmektedir. Ayrıca, partisi için Diyarbakır'da adaylık gibi siyasi sorumlulukları da üstlenmiştir.