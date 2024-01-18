Üye Girişi
Haberler

AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Güncelleme:
Abone Ol

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu. Peki, AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ DİYARBAKIR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı Mehmet Halis Bilden olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?

Mehmet Halis Bilden, 1968 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğan bir siyasetçi ve yöneticidir. Diyarbakır'ın tarihine köklü bir bağlılığı olan Bilden, çeşitli alanlardaki deneyimleri ile tanınır. İlköğrenimine Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Bilden, daha sonra Mimarlık eğitimi alarak bilgi ve birikimini artırmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise TOBB Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Mehmet Halis Bilden'in kariyeri, Diyarbakır'ın siyasi ve idari hayatında önemli görevleri üstlenmesiyle şekillenmiştir. Kamu hizmetine olan katkıları, şehrinin gelişimine ve yönetimine olan etkisi ile bilinmektedir. Ayrıca, partisi için Diyarbakır'da adaylık gibi siyasi sorumlulukları da üstlenmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Diyarbakır Gündem Politika Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AĞRI adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRI Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title