AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Dikili adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Dikili adayı kim?

AK PARTİ DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Dikili Belediye Başkan adayının MHP Adayı Sema Akıncı olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı MHP Adayı Sema Akıncı olmuştur.

AK PARTİ DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Sema Akıncı MHP Adayı AK Parti'nin merakla beklenen yeni Dikili Belediye Başkan adayıdır.