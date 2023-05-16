Ak Parti'den büyük beğeni toplayan paylaşım

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, çalışmalara başlayan AK Parti sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. "Sen dik dur eğilme, Türkiye Yüzyılı seninle Dualar, rüyalar, umutlar seninle" mesajıyla paylaşılan reklam filmi büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, AK Parti de çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de başarılı reklam filmlerine imza atan AK Parti yeni bir seçim şarkısı paylaştı. "Sen dik dur eğilme, Türkiye Yüzyılı seninle Dualar, rüyalar, umutlar seninle" mesajıyla paylaşılan reklam filmi büyük beğeni topladı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filminde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin verdiği mücadeleden, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı mitinglere ait görüntülere yer aldı.