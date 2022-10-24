AK Parti'den ayrılacağı iddia edilen Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

Ak parti de istifa depremi sürüyor. Partinin Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından partinin gidişatından memnun olmadığı iddia edilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın da partiden istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

Eski Bakan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

FAKIBABA'NIN ARDINDAN GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ İSİM KİM?

Fakıbaba İYİ Parti'ye geçeceğini açıklarken yaşanan gelişmeler siyaset arenasını hareketlendirdi. Kulislerde Fakıbaba'nın öncü olduğu ve daha birkaç vekilin AK Parti'den ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Bu isimlerden birisi de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar. Gazeteci İsmail Sayman'a konuşan Gülpınar, parti içerisinde sıkıntılar yaşandığını kabul etti.

"YANLIŞ GİDENİ HER ŞEYİN SORUMLUSUYUZ"

15 - 16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi için Özbekistan'da olduğu sırada istifaya niyetlendiğini doğrulayan Gülpınar, "Sıkıntılar var. Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim' dedim. 'Gerek yok' dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Birileri telefon konuşmasına şahit olmuş. Her değimiz olacak diye bir şey yok. Ancak sıkıntıya sessiz kalmak uygun değil. Aksayan bir şey olduğu zaman yansıtmamız lazım. Siyasetin getirdiği tecrübeye dayanarak, bir sıkıntı varsa tabi dile getireceğiz.

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Eyüp Cenap ve Asuman çiftinin evladı olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini Ankara Üniversitesi'nde sürdüren Gülpınar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı. Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

24. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

25. ve 26. Dönemde tekrar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesidir. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d'Honneur nişanı ile taltif edilmiştir. Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.