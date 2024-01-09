AK Parti Çorum adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Çorum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?
AK Parti Çorum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Çorum Belediye Başkan Adayının ismi araştırılıyor. Peki, AK Parti Çorum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Çorum Belediye Başkan adayları kimler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. AK Parti Çorum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Çorum Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Çorum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Çorum Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.
- İstanbul - Murat Kurum
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
- Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
- Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
- Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
- Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
- Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
- Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
- Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
- Ordu - Mehmet Hilmi Güler
- Adayları açıklanan diğer iller:
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Edirne - Belgin İba
- Düzce - Faruk Özlü
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Bingöl - Erdal Arıkan
- Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Rize - Rahmi Metin
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
- Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen
46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
20 ADAY KULİSLERDEN SIZDI
- Sakarya : Ekrem Yüce
- Adana : Halil Nacar
- Gaziantep : Fatma Şahin
- Trabzon : Murat Zorluoğlu
- Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
- Balıkesir : Yücel Yılmaz
- Hatay : Mehmet Öntürk
- Konya : Uğur İbrahim Altay
- Antalya : Hakan Tütüncü
- Kayseri : Memduh Büyükkılıç
- Rize : Rahmi Metin
- Aksaray : Evren Dinçer
- Denizli : Osman Zolan
- Elazığ : Şahin Şerifoğulları
- Mardin : Veysi Şahin
- Nevşehir : Mehmet Savran
- Muş : Feyat Asya
AK PARTİ ÇORUM ADAYI AÇIKLANDI MI?
Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı henüz açıklanmamıştır.