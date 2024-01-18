AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ÇORUM ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Çorum Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatını Çorum/Merkez'de geçirmiştir. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Aşgın, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında, doktorasını ise Hitit Üniversitesi'nde sosyoloji alanında tamamlamıştır.

Ticaret hayatına özel bir eğitim merkezinin kurucu müdürlüğünde on yedi yıl boyunca devam eden Aşgın, son dört yıldır Hitit Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmaktadır. Akademik kariyeri boyunca yerel yönetimler ve siyaset üzerine önemli çalışmalar yapmıştır.