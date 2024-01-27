AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Çiğli adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Çiğli adayı kim?

AK PARTİ ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayının Murat Gökçekaya olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya olmuştur.

AK PARTİ ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Murat Gökçekaya AK Parti'nin merakla beklenen yeni Çiğli Belediye Başkan adayıdır.