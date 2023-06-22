AK Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi ve AK Parti büyük kongre nerede olacak merak ediliyor. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, büyük kongre için de tarih verdi. AK Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi ve AK Parti büyük kongre nerede olacak gündeme geliyor. Peki, AK Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi? AK Parti büyük kongre nerede olacak?

Ak Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi ve AK Parti büyük kongre nerede olacak soruları gündeme geliyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti büyük kongre hakkında bilgi verdi. AK Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi ve AK Parti büyük kongre nerede olacak merak ediliyor. AK Parti büyük kongre ne zaman olacak, tarihi belli mi? AK Parti büyük kongre nerede olacak? Detaylar haberimizdedir…

AK PARTİ BÜYÜK KONGRE NE ZAMAN OLACAK?

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, büyük kongre için de tarih verdi. Kandemir, "Önce büyük kongre sonra il ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRE TARİHİ BELLİ Mİ?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk'te Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Kandemir, kongre süreciyle ilgili olarak, "Önce büyük kongre sonra il - ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız." dedi.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRE NEREDE OLACAK?

İl ve ilçe kongrelerinin yerel seçimlerin ardından yapılacağını söyleyen Kandemir, "Siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kandemir açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.