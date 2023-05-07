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AK Parti Büyük İstanbul Miting alanı böyle görüntülendi

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AK Parti Büyük İstanbul Miting alanı böyle görüntülendi Vatandaşlar dev Türk Bayrağı açtı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Miting" alanı drone ile havadan görüntülendi.

Ak Parti Büyük İstanbul Miting alanı böyle görüntülendi

Vatandaşlar dev Türk Bayrağı açtı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Miting" alanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların dev Türk bayrağı açtığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde katıldı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi. Miting alanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların alanı doldurduğu ve dev Türk Bayağı açtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Genel

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