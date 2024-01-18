AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ BURDUR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Burdur adayı Mehmet Şimşek oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Burdur Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı Mehmet Şimşek olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, Burdur'un doğum yerinde tanınan ve bu şehirde bürokratlık ve spor camiasında aktif bir rol oynayan bir isimdir. Kariyerine Milli Eğitim şube müdürlüğü ile başlayan Şimşek, daha sonra İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi önemli görevlerde başarıyla hizmet vermiştir. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde daire başkanlığı görevinde bulunarak akademik alandaki deneyimini de artırmıştır.

Spor alanında da etkin bir rol oynayan Şimşek, özellikle hentbol branşı başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmıştır. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığı görevini üstlenmiş ve kentte sporun gelişimine katkıda bulunmuştur.