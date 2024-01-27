AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Bornova adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bornova adayı kim?

AK PARTİ BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bornova Belediye Başkan adayının Cevdet Çayır olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır olmuştur.

AK PARTİ BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Cevdet Çayır AK Parti'nin merakla beklenen yeni Bornova Belediye Başkan adayıdır.