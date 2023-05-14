Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin genel merkezinde bomba araması yapıldığı haberlerine ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Dağ, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" dedi. AK Parti bomba araması olayı nedir?

AK PARTİ BOMBA ARAMASI OLAYI NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde bomba araması yapıldığı haberlerine ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dağ şu ifadeleri kullandı; "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."