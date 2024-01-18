AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ BOLU ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Bolu adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti BOLU Belediye başkan adayı Muhammed Emin Demirkol olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUHAMMED EMİN DEMİRKOL KİMDİR?

Muhammed Emin Demirkol, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Yeniçağa'daki Yaşar Çelik İlkokulu'nda tamamladıktan sonra orta öğrenimine Bolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Lise eğitimini İstanbul Bağlarbaşı Lisesi'nde tamamlayan Demirkol, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden tıp doktoru unvanıyla mezun oldu.

Pratisyen hekim olarak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Demirkol, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayarak 2014 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesi'nde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak görev aldı. Daha sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak hizmet verdi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyere adım attı.

30 Kasım 2017 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Demirkol, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. AK Parti'den 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bolu Belediye Başkan Adayı olarak siyaset sahnesine adım atmıştır.