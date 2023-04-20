Son dakika gelen haberlere göre, Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Peki, AK Parti binasına saldıran kim, yakalandı mı? 20 Nisan 2023 AK Parti binasını kim kurşunladı, kimliği tespit edildi mi, saldırgan kim, ceza aldı mı? İşte detaylar...

Ak Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Bunun ardından vatandaşlar saldırganın kimliğini ve detaylarını merak etti. Peki, AK Parti binasına saldıran kim, yakalandı mı? 20 Nisan 2023 AK Parti binasını kim kurşunladı, kimliği tespit edildi mi, saldırgan kim, ceza aldı mı? İşte ayrıntılar...

AK PARTİ BİNASINA SALDIRI MI YAPILDI?

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olayın ardından polis ekiplerince yakalanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz." dedi.

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN KİŞİ KİMDİR, YAKALANDI MI?

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kandemir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe binasına 12 el ateş edildiğini söyledi. Kandemir, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.