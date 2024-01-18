AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ BİLECİK ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Bilecik adayı Mustafa Yaman oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Mustafa Yaman Bilecik Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Bilecik ve Bilecik dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı Mustafa Yaman olmuştur.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL METE MEMİŞ KİMDİR?

Mete Memiş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra siyasi kariyerine atıldı. AK Parti'nin kuruluş sürecinde Bayburt İl Teşkilatı'nın oluşturulmasına katkı sağlayarak siyasi arenada aktif rol aldı. 2002 Genel Seçimleri'nde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı olarak yer aldı ve partisinin seçim süreçlerine katılarak siyasi deneyim kazandı. Ancak, siyasi kariyerini daha da ilerletmek adına 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerine katıldı ve başarılı bir performans sergileyerek Bayburt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Mete Memiş, aynı zamanda İngilizce bilmektedir.