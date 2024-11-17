AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı kimi neden saldırdı, olay anı VİDEO var mı?

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na düzenlenen saldırıyı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kınadı. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı kimi neden saldırdı, olay anı VİDEO var mı?

AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI KİMİ NEDEN SALDIRDI?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili detaylar açıklandığında sayfamızda paylaşılacaktır.