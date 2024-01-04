AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? AK Parti adayları belli oldu mu?

Ak Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere AK Parti belediye başkanları kim olacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? AK Parti adayları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Adaylarımızla ilgili ilk açıklamaları, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Kalan adayları ayın 15'inde beyanname toplantısı ile açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

ADAYLARIN BİR KISMI 7 OCAK, GERİ KALAN KISMI İSE 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde Ak Parti'nin il ve ilçelerdeki adayları merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Adayların bir bölümünü pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklayacağız." dedi. Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını söyledi.