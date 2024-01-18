AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler?

Ak Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? İşte, AK Parti belediye başkan adayları tam liste haberimizde...

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTE

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

"ADAYLARIMIZI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan'ın kürsüden yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın isimlerini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm belediye başkan adaylarını ilan etmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı da tanıtacağız. Bunu kısa sürede tamamlayacağız.

"30 OCAK'TA SEÇİM BEYANNAMEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Hedefimiz Cumhur İttifakı'nda olan şehirleri tekrar ezici bir oranla kazanmak ve muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

"2024 YILINDA ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ"

1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halka yolculuğumuz, Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak zorundayız. Aşkla, azimle kararlılıkla çalışacak ve farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve orada yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız. Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, emeğimizle milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği dahil; siyasette gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyiz. Bugüne kadar milletimizin karşısına hepi bu şekilde çıktık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber bu şekilde kazandık.

"ŞEHİRLERİMİZE ESER VERMEYE, MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE TALİBİZ"

31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk Mahalli İdareler Seçimi'nde belediyeleri yönetme sorumluluğunu bu şekilde üstleneceğiz. 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan 10 yılı aşkın süredir kaos çıkararak, darbe teşebbüsünde bulunarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi teslim almaya çalıştılar. PKK'yı kullanarak mahalleleri işgal etmeye çalıştılar Güvenlik güçleri onları açtıkları çukura gömünce bedel ödetmeye kalkıştılar. Başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir.

"BİZİ VE ÜLKEMİZİ TESLİM ALAMAYACAKLAR"

Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi teslim alamayacaklardır. Bunu onlara öğreteceğiz. Bir tarafta emperyalistler varken diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan sivil çevreler ile 5. kol unsurları var. Bunlar kimi zaman gönüllü kimi zaman hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, hiçbir kırmızı çizgisi olmayan kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız.

"CHP EMPERYALİSTLERİN KOÇ BAŞLIĞINA SOYUNMUŞ DURUMDA"

CHP, mevcut yönetim altında emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. DEM'lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların ilişkileri gizli saklı devam ediyorlardı. Birliklerini artık iyice faaş ettiler. Kandil uzantılarının altına kırmızı halı sererek, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni bir biçimde gösteriyorlar. Özgür efendi, daha "Bismillah" demeden iradesini terör örgütü destekçilerine teslim etti. Bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyorlar. CHP yönetimi bunlar olmadan adım atamıyor.

"ÖZGÜR EFENDİYİ DE VESAYETTEN KURTARIP ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların, milletin bekasını hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'de belki işe yarıyordur. Ama milletimizin bunlara karnı artık tok. Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Parlamentoda birisi çıkmış, benim grup başkanvekili Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair ifade de bulunmuş. AK Parti'nin hiçbir ferdi, bayrağa "kağıt parçası" demez. Hiçbir ferdi "paçavra" demez. O sizin cibilliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var."

7 OCAK'TA İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.