AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını açıklayacak ve bu kapsamda AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Sorusu, yerel seçimlere az bir süre kala birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan sorular arasında yer alıyor. Ak Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı düzenlenecek törenle duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı bizzat açıklayacak. Peki, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul bulunuyor. Henüz düzenlenecek olan törene dair saat bilgisi paylaşılmadı.Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.
Açıklanacak 12 büyükşehir
İstanbul
Muğla
Kocaeli
Erzurum
Eskişehir
Balıkesir
Bursa
Aydın
Samsun
Mardin
Denizli
Ordu
Büyükşehirler dışındaki 16 il
Artvin
Bayburt
Giresun
Elazığ
Edirne
Düzce
Bitlis
Bingöl
Çanakkale
Çankırı
Kastamonu
Rize
Sinop
Tokat
Yalova
Isparta