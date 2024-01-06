AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Sorusu, yerel seçimlere az bir süre kala birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan sorular arasında yer alıyor. Ak Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı düzenlenecek törenle duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı bizzat açıklayacak. Peki, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul bulunuyor. Henüz düzenlenecek olan törene dair saat bilgisi paylaşılmadı.Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

Açıklanacak 12 büyükşehir

İstanbul

Muğla

Kocaeli

Erzurum

Eskişehir

Balıkesir

Bursa

Aydın

Samsun

Mardin

Denizli

Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

Artvin

Bayburt

Giresun

Elazığ

Edirne

Düzce

Bitlis

Bingöl

Çanakkale

Çankırı

Kastamonu

Rize

Sinop

Tokat

Yalova

Isparta