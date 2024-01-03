AK Parti belediye adayları ne zaman açıklanacak, ne zaman belli olur?

Ak Parti belediye adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, AK Parti belediye adayları ne zaman açıklanacak, ne zaman belli olur? İşte detaylar...

AK PARTİ BELEDİYE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Adaylarımızla ilgili ilk açıklamaları, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Kalan adayları ayın 15'inde beyanname toplantısı ile açıklayacağız." ifadelerini kullandı.