AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Bayraklı adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayraklı adayı kim?

AK PARTİ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayının Bilal Kırkpınar olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar olmuştur.

AK PARTİ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Bilal Kırkpınar AK Parti'nin merakla beklenen yeni Bayraklı Belediye Başkan adayıdır.