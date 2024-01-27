AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Bayındır adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayındır adayı kim?

AK PARTİ BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayının Uğur Demirezen olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen olmuştur.

AK PARTİ BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Uğur Demirezen AK Parti'nin merakla beklenen yeni Bayındır Belediye Başkan adayıdır.