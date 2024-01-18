AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Ak Parti Bayburt adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ BAYBURT ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Bayburt adayı Mete Memiş oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Mete Memiş Bayburt Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Bayburt ve Bayburt dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı Mete Memiş olmuştur.

BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL METE MEMİŞ KİMDİR?

Mete Memiş, 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. Eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. AK Parti'nin kuruluş sürecinde Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasına katkı sağladı. 2002 Genel Seçimleri'nde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı olarak yer aldı. 30 Mart 2014'te gerçekleşen yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Mete Memiş, aynı zamanda İngilizce bilmektedir.