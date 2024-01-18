AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Batman adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ BATMAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Batman adayı Adil Sebati Ceylan oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Adil Sebati Ceylan Batman Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Batman ve Batman dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Batman Belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan olmuştur.

BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL SEBATİ CEYLAN KİMDİR?

Adil Sebati Ceylan, 1978 yılında Batman'da doğdu. Meslek hayatına proje mühendisi yöneticisi olarak farklı şirketlerde çalışarak başladı. 2012 yılında Gerzan - Kozluk Sulama Birliği Başkanı olarak seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır.