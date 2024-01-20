AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Başakşehir adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Başakşehir adayı kim?

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayının Yasin Kartoğlu olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu olmuştur.

İşte açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "AK Parti'mizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyder pey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il adayımızın tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da Ankara'da 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve il ile birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk.

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CANLI

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Yasin Kartoğlu, 1977 doğumlu bir Türk siyasetçisidir. Malatya'nın Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de tamamlamıştır. Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde almıştır.

Yasin Kartoğlu

Siyasi kariyerine AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile adım atmıştır. 2003-2008 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yapmıştır. 2009 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 2009 döneminde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Yasin Kartoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrar AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.